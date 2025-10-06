Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Denizcilik Müsteşarı Marinas Hacımanolis yaptığı açıklamada geminin Güney Kıbrıs’a gelişinin, denizcilik eğitimi ve iş birliğinin ileriye götürülmesine dair ortak taahhüdü yansıttığını söyledi.

Geçen cumartesi günü Limasol Limanı'ndaki gemide, Arap Bilim, Teknoloji ve Deniz Taşımacılığı Akademisiyle birlikte düzenlenen ortak etkinlikte konuşan Hacımanolis, Arap Bilim, Teknoloji ve Deniz Taşımacılığı Akademisine bağlı faaliyet gösteren “AIDA IV” eğitim gemisinin; bölge genelinde denizcilik konusunda mükemmelliğin, yenilikçiliğin ve iş birliğinin gurur verici bir simgesi olduğunu dile getirdi.

Etkinlik çerçevesinde Bahreyn Krallığı Ulaştırma Bakanını da karşılayan Hacımanolis, bakanın varlığının Güney Kıbrıs ile Arap dünyası arasındaki güçlü ve kalıcı bağların önemine işaret ettiğini sözlerine ekledi.