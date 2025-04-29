Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs İnşaat Encümenler Federasyonu (KİEF) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) iş birliğinde düzenlenen paneli, yarın saat 20.00'de KTGB Lokali'nde gerçekleştirilecek.

Gazeteciler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde, özgürlüğü kısıtlanan gazeteciler deneyimlerini paylaşacak.

KTGB Genel Sekreteri Canan Onurer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinliğe, panelist olarak, Gazeteci Ulaş Barış, Gazeteci ve MEK Başkanı Aysu Basri Akter, Gazeteci Başaran Düzgün ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir katılacak.