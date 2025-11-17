Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Kilise’nin “adaletin rehabilitasyonu, barış ve Ada’nın kurtuluşuna yönelik her eylemi desteklemekten vazgeçmeyeceğini” belirtti.

Türkiye’nin “değişmez hedefinin Kıbrıs’ı tamamen Türkleştirmek olduğunu” da öne süren Yeorgios, Kilise olarak Kıbrıs sorununa uluslararası kararlar temelinde ve insan haklarına saygılı, adil ve sürdürülebilir bir çözümü” hedefleyen her çabaya destek vererek Rum halkının ve Rum hükümetinin yanında olduğunu belirtti.

Öte yandan Yeorgios, KKTC’de Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile birlikte Rumlar açısından işlerin daha da kötü olacağını söyledi.

KKTC’deki seçimlerle ilgili bir soruya yanıtlayan Yeorgios, “Bizim için işler daha da kötü olacak, çünkü dış dünyaya kendilerinin teslim olduğu izlenimini verdiler. Oysa gerçekte kalıp pozisyonlarını daha da sertleştiriyorlar ve daha fazla taviz verebilmek için bizi çıkmaza sürüklüyorlar” dedi.

Türkiye'nin Kıbrıs’ta kendi planlarını istikrarlı bir şekilde takip ettiğini vurgulayan Rum Papaz, “Türkiye, Kıbrıs sorunu için daha önce ortaya koyduğu planları uyguluyor. Nihai hedefi Kıbrısın Türkleştirilmesi. Bu da kimse tarafından sorgulanmıyor. En büyük tehlikeyle karşı karşıyayız. Tüm Helenizm'i birlik olmalıyız” diye konuştu.