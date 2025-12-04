"Sigmalive" haber sitesine göre, Hristodulidis-Zelenksi görüşmesinde ülke içindeki durum, Kiev'in öncelikleri, müzakere süreçlerinde Avrupalı ​​ortaklarla iş birliği, Güney Kıbrıs'ın Rusya aleyhindeki yaptırımlara verdiği destek ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren diğer konular ele alındı.

Hristodulidis konuşmasında, Güney Kıbrıs'ın tarihin doğru tarafında, Ukrayna'nın yanında durduğunu belirterek, bunu tutarlılık, güvenilirlik ve net bir siyasi iradeyle sürdürmeye devam edeceğini kamuoyuna açıkça vurgulamak için Ukrayna'da bulunduğunu söyledi.

Nikos Hristodulidis, "Bu nedenle sesimiz, uluslararası hukuk ilkelerine, tüm devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne mutlak saygı gösterilmesi için, hiçbir istisna veya belirsizlik olmaksızın sizin sesinize katılıyor" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Güney Kıbrıs'ın gelecek ay devralacağı Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığının, Ukrayna'nın AB ile katılım müzakerelerinin başlaması açısından tarihi bir dönüm noktası olabileceği değerlendirmesini yaptı. Zelenski, Hristodulidis'e, Güney Kıbrıs'ın Ukrayna'nın Avrupa yolculuğuna verdiği istikrarlı siyasi destek için teşekkür etti.

Önümüzdeki aylarda, Ukrayna'nın AB yolculuğunda daha fazla ilerleme sağlanacağını umduğunu dile getiren Zelenski, Güney Kıbrıs'ın AB Dönem Başkanlığı'nın, AB'ye üyelik fasıllarının açılması ve diğer önemli kararlar açısından tarihi bir öneme sahip olduğuna kaydetti. Zelenski, Hristodulidis'in Ukrayna ziyaretinin güçlü bir destek mesajı olduğunu ve bu ziyareti, iki ülkenin ve tüm Avrupa'nın faydasına olacak şekilde, birlikte çalışma konusunda ortak bir iradenin işareti olarak gördüğünü belirtti.