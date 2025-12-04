Alithia gazetesinin haberine göre, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle dün düzenlenen etkinliğe katılan Palmas, Güney Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’deki tek AB üyesi ülke olduğunu ve bölgedeki barış ile sükunetin garanti altına alınmasının kendilerini özel olarak ilgilendirdiğini kaydetti.

Habere göre Palmas, Güney Kıbrıs’ın Filistin Devleti’ni BM kararları çerçevesinde ilk tanıyan ülkeler olduğuna işaret ederek, egemen Filistin Devleti’nden yalnızca Filistin halkının değil, güvenlik ve itibar koşullarının oluşmasıyla tüm bölgenin faydalanacağını belirtti.

Palmas, Güney Kıbrıs’ın gelen ay devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde Gazze’deki çatışmaların sona ermesi için gösterilen çabaları destekleyeceğini ifade etti.

- Stefanu da etkinliğe katıldı

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun da söz konusu etkinliğe katıldığını yazdı.

Habere göre Stefanu, AKEL’in Filistin halkının her daim yanında olduğunu ve bağımsız ve egemen bir devletin Filistinlilerin hakkı olduğunu söyledi.

Stefanu, İsrail devletinin uyguladığı soykırım politikasını kınadığını dile getirerek, yaptığı ihlallerle evrensel insan onurunu zedelediğini belirtti.

“İşgal ve istila mağduru olan Kıbrıs halkının”, hak mağduriyetinin ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini ifade eden Stefanu, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olmanın yalnızca siyasi bir boyutu olmayıp, aynı zamanda etik sorumluluk teşkil ettiğini kaydetti.

Gazete, Filistin Büyükelçisi Abdallah Attari’nin de etkinliğe katıldığını ve konuşmasında, İsrail’in Gazze’deki işgaline son verilmesi çağrısında bulunduğunu yazdı.