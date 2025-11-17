Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “işgal rejimi” olarak nitelediği KKTC’nin “ayrılıkçı eylemlerinin kabul edilmesinin söz konusu olmadığını” öne sürdü ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını beklediğini belirtti.

Hristodulidis KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle önceki gün yazılı açıklama yayımlayarak “Türk istila ve işgalinin sonucu olan işgal rejiminin ayrılıkçı eylemlerinin kabulü söz konusu değildir” dedi.

Hristodulidis KKTC’nin kuruluş yıldönümünün, kendilerine, “istila ve işgalin emrivakilerini bozma ve kabul edilemez fiili duruma BM kararları AB ilke ve değerleri temelinde son verme borcunu hatırlattığını” savundu.

Nikos Hristodulidis “müzakerelerin, yeni Kıbrıs Türk liderliğiyle şartsız ve koşulsuz, 2017 yazında kalınan noktadan yeniden başlaması ve kesin çözüm bulunmasıyla sonlanması” beklentisini dile getirdi.

Hristodulidis'in açıklaması şöyle:

"Türkiye'nin barbar işgali ve 51 yıllık işgalinin faillerini pekiştirmek ve meşrulaştırmak istediği sahte devletin 15 Kasım 1983 tarihinde yasadışı ilan edilmesinin üzerinden 42 yıl geçti. Güçlü askeri varlığı, siyasi müdahaleleri, mali bağımlılığı, Kıbrıs Türklerinin eğitim ve din yoluyla manipülasyonu, günlük hayatlarını belirlemesiyle Ankara'nın Kıbrıs'taki uzun vadeli planlarını uygulamada kanıtlamış bir eylem.

15 Kasım 1983 sadece üzücü bir tarih değil. Elbette izin vermeyeceğimiz ve asla kabul etmeyeceğimiz işgali ve aynı zamanda ülkemizin keyfi bölünmesini resmileştirme ve yasallaştırma çabasıdır. Dahası, hukuksuz eylemlerle adalet üretilemez ve sahte devlet, uluslararası hukukun ve temel insan haklarının açıkça ihlalinin bir ürünü olarak, hukuksuz Türk istilası ve devam eden işgali hiçbir şekilde sürdürülebilir ve işlevsel bir çözüm unsuru olamaz ara.

Sahte devlet ilanını şiddetle kınıyor ve Kıbrıs’ın kararıyla, vatanımızın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi yoluyla yasadışı statükoya son vermek için mümkün olan her şeyi yapma kararlılığımızı kullanıyoruz. Vatanımızın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için, hepimizin başlıca hedefi olan Kıbrıs’ın çözümü için her türlü müzakere marjını tüketeceğiz. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere özgür, işgal ordusuz, kefilsiz, tel ağsız bir vatan teslim edebilmek için bir numaralı önceliğimiz budur"