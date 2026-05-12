Elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket ve tehdit suçundan tutuklanan Davut Güner dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Açelya Görüroğlu olguları aktardı.

Polis, 30 Nisan 2026 tarihinde polise başvuran E.T.’nin Türkiye’de bulunan Davut Güner’in whatsapptan sesli mesaj atarak, “2-3 gün sonra geliyorum. Sana çok güzel bir sürprizim var. Allah’ın peygamberin gelsin. Tüm ölülerini kaldır” diyerek, tehdit içerikli mesaj attığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, şikayet üzerine aranan şahıs ilan edilen zanlının 11 Mayıs saat 02.00 sıralarında ülkeye giriş yapınca tutuklandığını söyledi. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.