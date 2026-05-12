Lapta-Alsancak bölgesinde meydana gelen olayda, başkasına ait olduğu belirtilen kilitli bir eve zorla girdikleri iddia edilen M.T. ve A.T. isimli iki kardeş, “Ev açma”, “Mülke tecavüz”, “İkametgahtan sirkat” ve “Kasti hasar” suçlamalarıyla tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Ev sahibinin içerisinde yüklü miktarda nakit para bulunduğunu öne sürdüğü kasanın da kayıp olduğu belirtildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen tutukluluk talebinde, soruşturmayı yürüten Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Okay Güllü, olayın 9-10 Mayıs tarihleri arasında Lapta-Alsancak bölgesinde meydana geldiğini anlattı.

Polis, zanlıların kilitli durumdaki evin giriş kapısına hasar vererek içeri girdiklerini ve ev içerisinde ciddi bir dağılıma neden olduklarını söyledi.

İddiaya göre evde bulunan at motifli altın masa ayakları ile bir adet kasa çalındı. Ev sahibinin, kasanın içerisinde nakit para bulunduğunu polise beyan ettiği aktarıldı.

Polis memuru Okay Güllü, zanlıların evde bulunan müştekiye ait aile fotoğrafının çerçevesini kırdıklarını ve fotoğrafı yırttıklarını ifade etti. Ev içerisindeki birçok eşyanın da zarar gördüğü belirtildi. Polisin mahkemede verdiği bilgiye göre M.T. ve A.T. önceki gün evin bahçesinde köpeklerle ilgilendikleri sırada tespit edilerek tutuklandı. Zanlıların ilk ifadelerinde ise söz konusu evin sahipsiz olduğunu düşündüklerini ve sadece hayvanlarla ilgilendiklerini söyledikleri belirtildi.

Soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu belirten polis memuru Okay Güllü, çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünün emare olarak toplandığını söyledi. Çalındığı iddia edilen kasa başta olmak üzere bazı emarelerin halen arandığını belirten polis, soruşturmanın selameti açısından zanlıların tutuklu kalmasının önemli olduğunu ifade etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, soruşturmanın başlangıç aşamasında olduğuna dikkat çekerek zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.