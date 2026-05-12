‘Dikkatsiz sürüş, sigortasız araç kullanma, KKTC’den sürüş ehliyetsiz araç kullanma, seyrüsefersiz araç kullanmak ve trafik levha ve işaretlerine uymama’ suçlarından tutuklanan Husam Mohamed Hassan Abdelghanı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Buse Bağrıkara olguları aktardı.

Polis, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi boyunca LC 833 plakalı salon aracı çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde güney doğu yönüne doğru dikkatsizce kullanan zanlının orta refüjde bulunan “U” dönüşü yapılmaz tabelası olmasına rağmen Trafik Levha ve işaretlerine riayet etmeden dikkatsizce “U” dönüşü yapmaya çalışması sonucu o esnada gerisinden soldan ikinci şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyreden Khalid Ali Shah yönetimindeki ZV 856 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan ZV 856 plakalı motosiklet sürücüsünün ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından “sol köprücük ve uyruk kemiği kırık” ve” akciğerde sönme” teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, kaza sonucu LC 833 plakalı araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklandığını, LC 833 plakalı araca 60000 TL, 7V 856 plakalı motosikletse ise 50000 TL tahmini hasar oluştuğunu belirtti.

Polis, motosiklet sürücüsünün ortopedi servisinde tedavi altında olduğunu ve hayati durumunun devam ettiğini kaydetti. Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.