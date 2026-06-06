İstatistik Kurumu, mayıs ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 2,06 olarak açıkladı.

Buna göre enflasyon bir önceki aya göre %2.06 oranında, 2026 yılının Aralık ayına göre (2026’nın 5 aylık döneminde) %14.33 ve bir önceki yılın aynı ayına göre (Mayıs 2025) %37.28 oranında artış gösterdi.

Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9,72 ile Haberleşme ana grubunda yaşanırken; lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 4,13, eğitim ana grubunda yüzde 3,67, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3,17, sağlık ana grubunda yüzde 2,16, ulaştırma ana grubunda yüzde 1,73, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1,59, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1,55 artış gerçekleşti.

Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1,10, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0,78, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 0,64, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda ise yüzde 0,31 artış yaşandı.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI TİYATRO BİLETİNDE, EN BÜYÜK DÜŞÜŞ DOLMALIK BİBERDE

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 456 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 79 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 100 ile Devlet Tiyatrosu bileti, yüzde 62,30 ile ıspanak ve yüzde 39,56 ile bullez oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise;yüzde 57,89 ile dolmalık biber, yüzde 53,49 ile çarliston biber ve yüzde 49,41 ile salatalık oldu.