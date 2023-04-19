Kredi borçları 2 trilyon lirayı zorluyor

Türkiye’de vatandaşlar, 2023’ün ilk 3 ayını hızla borçlanarak geçirdi. 7 Nisan haftasına kadar borç miktarındaki artış 2022’ye göre 6 kattan fazla oldu. Toplam tüketici kredisi ile kart borçları 1.8 trilyon lirayı aştı

Türkiye’de vatandaşlar pahalılıkla baş edebilmek için borçlanmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre vatandaşın tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarına olan toplam borcu 2 trilyon liraya koşuyor.

Enflasyon düşüşe geçse de TL'deki değer kaybının devam etmesi ile dibe vuran alım gücü vatandaşın her geçen gün daha da borca girmesine neden oluyor. BDDK'nın yılın 7 Nisan haftasına ait verilerine göre vatandaşın borcu bir haftada 7 milyar 860 milyon TL artışla 1 trilyon 857 milyar 108 milyon TL'ye ulaştı.

Tüketici kredisi borcu 1 trilyon 280 milyar 80 milyon liraya ulaşan vatandaşın, bireysel kredi kartı borcu ise 577 milyar 28 milyon TL oldu.

BDDK'nın verilerini geriye dönük incelediğimizde 2023'te vatandaşın önceki yıla göre hızla borçlandığı ortaya çıktı. 2022'de 1 yıllık borçlanma miktarı 543 milyar 208 milyon TL idi. Vatandaş bu yıl ise daha 4. ayın ilk haftasında 327 milyar 70 milyon TL ile geçen yılın toplam borcunun yüzde 60.21'i kadarını borçlanmış oldu. 2022 Nisan ayının ilk haftasında 51 milyar 669 milyon TL olan borçlanma miktarını vatandaş bu yıl aynı dönemde 6'ya katladı.

KART BORCU 2.5 KAT ARTTI

2022'de Nisan ayının ilk haftasında tüketici kredisi ile bireysel kredi kartı borçları toplamı 1.038.499 milyon liraydı. 1 yılda borç artışı 818 milyar 609 milyon liraya ulaştı. Aynı dönem tüketici kredilerindeki yıllık borç artışı 472 milyar 988 milyon lira olurken, bireysel kredi kartı borçları ise 345 milyar 622 milyon lira ile 1 yılda 2.5 kat artış gösterdi.

