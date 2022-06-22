Kıbrıs’ta görev yapan askerin babası kalp krizi geçirdi, babaanne vefat etti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya’nın birliğinde geçirdiği kazada şehit olduğu haberi, Bartın’daki ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin babası Mehmet Özkaya kalp krizi geçirirken, babaannesi Fatma Özkaya da bu sabah evde ölü bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, dün birlik içinde araç arasına sıkışmasıyla şehit oldu.

HABERİ ALAN BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Şehit Özkaya’nın Bartın‘ın Balat köyündeki ailesine acı haberi, Vali Nurtaç Arslan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Mehmet Özkaya, fenalaşarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Özkaya, daha sonra Karabük’teki özel hastaneye sevk edildi.