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“Kıbrıslı Türklere karışmamak adayı Rumlara teslim etmektir”

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TC Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun Dış Politika Başdanışmanı Çeviköz’ün, "Ankara, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamalı" sözlerine tepki gösterdi ve “Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak demek adayı Rumlara teslim etmek demektir” dedi

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“Kıbrıslı Türklere karışmamak adayı Rumlara teslim etmektir”
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Türkiye’deki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TC Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün, "Ankara, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamalı" sözlerine tepki gösterdi.
Bahçeli  “Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak demek adayı Rumlara teslim etmek demektir” dedi.
14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Trabzon’da konuşan Bahçeli, CHP’nin “küresel güçlerin kuklası” olduğunu iddia ederek, Kılıçdaroğlu’nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün Kıbrıs ile ilgili sözlerine değindi, “Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmayacaklarını açıkladı. Kurşun gibi bu sözleri utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan söyledi. Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak demek adayı Rumlara teslim etmek demektir” dedi.
Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dış politika danışmanı ve milletvekili olan bir çürümüş, iktidar olmaları halinde Suriye’den askerlerimizi çekeceklerini, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmayacaklarını açıkladı. Kurşun gibi bu sözleri utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan söyledi. Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak demek adayı Rumlara teslim etmek demektir. CHP yönetimi küresel güçlerin kuklasıdır.”
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz, İsviçre'de Almanca dilinde yayın yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajında, Kıbrıs’ta bir çözümüm, adadaki iki toplum tarafından bulunması gerektiğini söylemişti.
Çeviköz, “Bizim tavrımız, Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin içişlerine, Atina'nın da Kıbrıslı Rumların içişlerine karışmaması gerektiğidir” demişti.
 
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