Katar Emiri Türkiye’de

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye’ye geldi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

