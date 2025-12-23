Türkiye'nin Başkenti Ankara’da Dassault Falcon 50 tipi özel bir jet ile bağlantı kesildi. Olayın ardından Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

İlk bilgilere göre, radardan kaybolan uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ile birlikte toplam 8 kişinin bulunduğu öğrenildi.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; uçağın kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra elektrik arızası verdiği ve ardından bağlantının kesildiği belirtildi.

Yetkililerden kazanın nedeni ve yolcuların durumuna ilişkin resmî bir açıklama henüz yapılmazken, çok sayıda ekip teyakkuza geçti. Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonların güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu, pist ve çevresinde incelemelerin sürdüğü belirtildi. İkinci bir emre kadar Esenboğa'da iniş-kalkışlara izin verilmeyecek. Havalimanına inişi planlanan uçakların da başka meydanlara yönlendirildiği öğrenildi.