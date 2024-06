İstanbul'u bekleyen büyük tehlike

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki yapı stokunun tespiti ve kentsel dönüşümü hızlandırma amacıyla ücretsiz başlattığı hızlı tarama testlerinde bugüne kadar yüksek riskli ve çok riskli bin 556 bina tespit edildi

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Geçit Sokak’ta durduğu yerde çöken bina, kentteki yapı stokunu bir kez daha gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özellikle 1999 öncesi yapılarla ilgili tespit yapmak ve kentsel dönüşümü hızlandırmak için 2020 yılında hızlı tarama yöntemi ile bina inceleme projesi başlattı.

Proje ile adreslere gidilerek analizler yapılmaya ve sonuçları konut sakinleriyle paylaşılmaya başlandı.

İBB’nin hızlı tarama testini yaptırmak için 160 bin talep alındı.

Aralıksız çalışan ekipler, bugüne kadar 35 bin yapıda analiz yaptı. Analiz yapılan konutlar dayanıklılığına göre A,B (Düşük Risk), C (Orta Risk), D (Yüksek Risk) ve E (Çok Yüksek Risk) kategorilerinde sınıflandırıldı.

Bina incelemesi sonuçlarında analizi yapılan konutların yüzde 50’si D ve E kategorisinde, yani riskli yapı olarak yer aldı.

HER AN ÇÖKEBİLECEK 1556 BİNA TESPİT EDİLDİ

Analiz sonuçlarına göre bin 556 bina ise A,B (Düşük Risk), C (Orta Risk), D (Yüksek Risk) ve E (Çok Yüksek Risk) kategorisinde dahi yer alamadı.

Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki bin 556 yapıdan bugüne kadar 178 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıca 96 binada resmi işlem başlatıldı. Bin 443 bina için de mülk sahipleri ve ilçe belediyeleri bilgilendirildi.

İşlem başlayan bu binalar da yıkıldığında 2 bin 907 bağımsız birim yıkılmış olacak. Bu kapsamda 10 bini aşkın kişinin riskli binalardan tahliye süreci gerçekleşmiş olacak.

İBB, bu binaların hem mülk sahiplerine hem de kiracılarına İBB Meclisi’nin kararı ile aylık 7 bin TL kira desteğinde bulunuyor

OLASI DEPREMDE 200 BİN YAPI ÇOK RİSKLİ

İstanbul’da yaklaşık 1,2 milyon yapı bulunduğunu kaydeden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, bu yapıların 800 bininin 2000 yılı öncesine ait olduğunu belirtti.

Hasar tahmin tespitine göre olası bir depremde yaklaşık 200 bin civarında yapının kullanılamaz hale geleceğini öngördüklerini aktaran Akgün, “Bu binalarda 1,3 milyon hane bulunuyor. Deprem riski binalar özellikle Marmara kıyısındaki batı ilçelerinde yoğunlaşıyor” dedi.