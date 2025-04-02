Kuzeyin Oğlu olarak bilinen ünlü şarkıcı Volkan Konak, bayramın birinci gecesi Kıbrıs'ta İskele bölgesindeki Grand Sapphire Otel'deki konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Aniden sahnede yere düşen ve önce sahnede kalp masajı yapılan sanatçı, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 00.17'de hayatını kaybetmiş olarak hastaneye giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42'de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

Kıbrıs’ta bulunan ünlü sanatçılar Sibel Can, Hakan Altun, Koray Avcı, Serkan Kaya ve Aleyna Tilki, Volkan Konak’ın kalp krizi geçirdiğini duyar duymaz hastaneye koştu.

Volkan Konak’ın cenazesi, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından İstanbul’a getirildi. Sanatçının cenaze namazı dün öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılındı.

Volkan Konak’ın cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken ünlü sanatçının eşi Selma Konak yakınları tarafından sakinleştirildi. 35 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Selma Konak 'Bunu bana nasıl yaptın Volkan' diyerek gözyaşı dökerken, sanatçının büyük kızı Şimal ise baygınlık geçirdi.

Volkan Konak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. Konak, camiden omuzlar üzerinde ve alkışlarla uğurlandı.

Volkan Konak, bugün memleketi Trabzon'da bulunan Maçka Merkez Camisi'nde öğlen yapılacak ikinci cenaze töreninin ardından Konakoğlu Aile Mezarlığı'nda babasının yanına defnedilecek.