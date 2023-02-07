İnfial yaratan ses kaydıyla ilgili yeni gelişme!

Depremde enkaz altındaki vatandaşı arayıp dalga geçmişti, gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde etkili oldu. Çevre illerde çok sayıda bina yıkılırken, vatandaşlar enkaz altında kaldı. Yıkılan binalarda kalanlara yardım edebilmek için tüm Türkiye adeta seferber olurken, ekipler zamana karşı yarışıyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

SOSYAL MEDYADAKİ SES KAYDI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ekipler tüm risklere rağmen canla başla çalışmalarına ara vermeden devam ederken, sosyal medyada yayılan bir ses kaydı olay yarattı.

ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞI ARAYIP, DALGA GEÇTİ

Enkaz altında yardım bekleyen bir vatandaşı arayan bir kişi, kendisini AFAD ekibi gibi tanıtarak enkaz altındaki depremzedeyle dalga geçti.

Yardım bekleyen vatandaşın bağırmasını isteyen kişinin o sırada gülmesi büyük tepki çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Skandal ses kaydı sosyal medyada gündem olurken, kaydı çekip paylaşan S.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.