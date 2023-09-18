Helikopter baraja düştü

İzmir'de çıkan yangına müdahale sırasında bir gece söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü. Düşen helikopterdeki dört mürettebattan biri kurtarıldı, üçünü arama çalışmaları devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinde yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan yangına müdahale sırasında bir gece söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü. Düşen helikopterdeki dört mürettebattan biri kurtarıldı, üçünü arama çalışmaları devam ediyor.

Yangın İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14 sıralarında başladı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Çalışmalara 9 uçak, 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 iş makinesi ve yaklaşık 500 personel katıldı. Havanın kararmasıyla birlikte 3 gece görüşlü helikopter havadan müdahaleye devam etti.

Gece saat 23:53 sıralarında bir helikopterle Tahtalı Barajı'ndan su aldığı sırada irtibat kesildi.

Yapılan araştırmada, helikopterin Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edildi. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, İtfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince Tahtalı Barajı'nda sabaha kadar devam eden çalışmalar sonucunda helikopterin düştüğü yer belirlendi.

Çalışmalara günün aydınlanmasıyla havadan da helikopter destek verdi.

Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, helikopterde görevli 3'ü Kırgız biri Türk dört personelden birinin kurtarıldığını, diğer üçünü arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yumaklı, yaptığı açıklamada, "Kurtarılan personel Kırgız uyruklu, hayati tehlikesi yok" dedi.

