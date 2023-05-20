Dört bir yanda 19 Mayıs coşkusu

Kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs, Türkiye’de Samsun'dan İzmir'e, Diyarbakır'dan Mersin'e, depremin yıkıma yol açtığı illere kadar her yerde coşkuyla karşılandı. Törenler, gösteriler düzenlendi.
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