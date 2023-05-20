banner913
banner932
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
7 0
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
29 0
 
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
13 0
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
10 0
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
17 0
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
8 0
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
10 0
banner915

Dört bir yanda 19 Mayıs coşkusu

banner476

banner825
Dört bir yanda 19 Mayıs coşkusu
banner931
Kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs, Türkiye’de Samsun'dan İzmir'e, Diyarbakır'dan Mersin'e, depremin yıkıma yol açtığı illere kadar her yerde coşkuyla karşılandı. Törenler, gösteriler düzenlendi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.