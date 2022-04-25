Bursa'da eğitim uçağı sokağa düştü

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı kalkıştan hemen sonra evlerin arasına düştü. Uçağın düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti.

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında saat 15.05 sıralarında Osmangazi ilçesinde, tek motorlu eğitim uçağı evlerin arasında düştü.

Uçağın düştüğü noktada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Gelen ilk bilgilere göre, Ultralight tipi uçak kalkıştan hemen sonra düştü.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" açıklaması yaptı. Vali, iki ev ve araçta hasar oluştuğunu belirtti.

Canpolat, konunun her yönüyle başsavcılık tarafından araştırılacağını söyledi.