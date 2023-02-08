Bilanço ağırlaşıyor

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde ölü sayısı 4 bin 544'e, yaralı sayısı 26 bin 721’e yükseldi. Teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

10 ilde toplam can kaybı 4 bin 544'e yükseldi.

Yaralı sayısı 26 bin 721’e teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.

Depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat dün 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

