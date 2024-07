Rum Meclis Başkanı Dimitriu, Atina’ya yıldırım ziyaret gerçekleştirdi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Ziyarette, Yunanistan'ın, Türkiye’nin tavrında değişiklik gördüğü ve Erdoğan’ın söylemlerinde, iki devlette ısrarın devam etmediğine dikkat çekildi

Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu önceki gün Atina’ya yıldırım ziyaret gerçekleştirerek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros “Atina Ankara’da Değişim Görüyor… Annita’nın Yıldırım Ziyareti ve Miçotakis İle Görüşmesi” başlıklı haberinde ziyaretin, Miçotakis’in geçen haftaki New York ve Washington ziyaretleri hakkında birinci elden bilgi almak hedefini taşıdığını yazdı.

Dimitriu ile Miçotakis’in görüşmelerinin odağını Kıbrıs sorununun oluşturduğunu kaydeden gazete edindiği bilgilere dayanarak Atina’nın, “halen yapıcı olmaktan uzak olsa da Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili bütün tavrında değişiklikler kaydettiğini” yazdı.

Gazete Dimitriu’nun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha öncekilerde olduğu gibi son görüşmesinde de Kıbrıs sorununu gündeme getiren Miçotakis'le görüşmesinden edindiği izlenimleri aktardı.

Buna göre, Atina “Türkiye’nin tavrında değişiklik görüyor ve Erdoğan’ın söylemlerinde, iki devlette ısrarın devam etmediğine dikkat çekiyor. Ancak Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için daha adımlar atılması gerektiğini değerlendiriyor.

Dimitriu ayrıca gerek Yunanistan’ın gerekse Rum yönetiminin BM Genel Sekreteri’nin görüşünü söylemesini beklediği ve Atina’nın, eylül ayında New York’ta Genel Sekreter ile iki lider arasında gerçekleşecek temaslardan sonra olacakları önemli bulduğu izlenimini edindi.

Annita Dimitriu basına yaptığı açıklamada Miçotakis ile “Kişisel Temsilci Maria Angela Holguin’in raporunu sunmasından sonra, BM Genel Sekreteri’nin vereceği kararlar ile açılması olası perspektiflerle" ilgili değerlendirme yaptıklarını da söyledi.

Dimitriu Yunanistan’ın adayı “yeniden birleştirecek, işgale, taksime ve yabancı garantilerine son verecek BM kararları zemininde bir çözüm bulma” çabalarında her zaman en büyük dayanakları olduğunu, olmaya devam edeceğini” de söyledi.

Habere göre Dimitriu yıldırım ziyareti çerçevesinde Atina’daki ilk görüşmesini Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias ile yaptı. Dendias ile “bölgedeki gelişmeler ve özellikle tırmanan çatışmalar ışığı altında ülkelerinin (Güney Kıbrıs ve Yunanistan) savunma ve güvenliğinin takviye edilmesi gereğini” ele aldıklarını söyleyen Dimitriu “Yunanistan’ın ve Kıbrıs’ın Türk saldırganlığını önleme politikalarını uygulama kabiliyetine sahip olduğunu vurguladık.” dedi.

Annita Dimitriu DİSİ’nin “ortak bir savunma planlaması çerçevesindeki ortak programlar aracılığıyla ülkenin caydırıcılığını ve savunma kabiliyetlerini güçlendirme çabasına bağlı olduğunu” belirtti. Dimitriu, Rum ve Yunan hükümetlerinin “ortak savunma ve güvenlik ile ilgili Avrupa stratejisi de dahil tam koordinasyon içerisinde olduğunu” söyledi.

Yunan Savunma Bakanı Dendias ise yaptığı paylaşımda “Dimitriu’ya, önceki gün Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin devamı niteliğinde, Rum ve Yunan hükümetlerinin savunma ilişkilerinin düzeyi ve bunları daha da artırma inisiyatifleri hakkında bilgi verdiğini” kaydetti. Dendias “Yunanistan’ın ve Kıbrıs’ın Uluslararası Hukuka, Uluslararası Deniz Hukukuna ve Türk askeri işgaline son verme mücadelesine bağlılığımızı yeniden teyit ettik.” ifadesini kullandı.