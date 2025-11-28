Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Avrupa Birliğinin SAFE programı çerçevesinde Güney Kıbrıs için 1 milyar 189 milyon euroluk ödeneğin onaylandığını ve 30 Kasım’a kadar ilgi duyulan ürünlere ilişkin listenin sunulması gerektiğini ifade etti.

Bu çalışmayı tamamladıklarını ve listenin bakanlar kuruluna sunulacağını ifade eden Palmas, listenin bakanlar kurulu tarafından onay alması durumunda resmi olarak, değerlendirilmesi ve onay alması için Avrupa Komisyonuna sunulacağını belirtti.

Türkiye’nin SAFE programına katılma ısrarının olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Palmas, Avrupa’nın siyasi ve hukuki süreçlerinden dolayı Türkiye’nin bu programa katılmasının, üçüncü ülke olmasına bağlı olarak mümkün olmadığını savundu.

Palmas açıklamasında ayrıca “Yunanistan’ın Ege konusunda Türkiye ile her gün karşı karşıya geldiğini, Türkiye’nin aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nde işgal kuvveti olduğunu” iddia etti.

Palmas bununla birlikte üçüncü ülkelerin programa dahil olması için de AB üyesi ülkelerin onayına da gereksinim olduğunu belirtti.

Palmas açıklamasında ayrıca Türkiye’nin hissedarı olduğu Avrupa şirketleri aracılığıyla, dolaylı olarak SAFE programına katılma yolunu bulabileceği şeklindeki öngörüsünü de dile getirdi.