Rum Bakanlar Kuruluna dün giden, Avrupa Birliğinin SAFE programına ilişkin donanım listesine, drone'lar, tanksavar füzeleri ve mühimmatın dahil olduğu belirtildi.

(SAFE programı Avrupa Birliği'ne üye devletlerin savunma ve silahlanma alanındaki yatırımlarını finanse etmeye yönelik bir fon programıdır)

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Drone, Füzeler ve Mühimmatlar” başlıklı haberinde Rum Bakanlar Kurulunun bugün, Avrupa Birliğinin SAFE programına ilişkin listeyi onaylayacağını, bununla birlikte listenin 30 Kasım’a kadar Avrupa Komisyonunda ileriye götürülmesi gerektiğini de yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) gereksinimlerine göre hazırlanan listenin, çağdaş askeri gereksinimlere karşılık veren seçenekleri içerdiğini belirtti.

Güney Kıbrıs için onaylanan ödeneğin 1.2 milyar euro olduğunu anımsatan gazete bu miktarın kullanımının aşamalı olacağını ve kullanılan miktarın kamu borcuna ekleneceğini yazdı.