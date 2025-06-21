Alithia, Türk-Yunan Forumu’nun Yunan üyelerinin Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaretini “Türk-Yunan Forumu Üyeleri Kışkırttı… Tatar’ı Ziyaret Eden Yabancıların Kabul Etmediği Bir Şey Olan, Sahte Devlet Bayrağı İle Fotoğraf Çektirdiler” başlık ve fotoğraf desteğiyle aktardı.

Müslüman ülkelerin KKTC ile doğrudan temas kurmalarını sağlamak için çalışan Türkiye’nin KKTC heyetlerinin Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde düzenlenen organizasyonlara katılım sağladığına dikkat çekilen haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “Rum yönetimi tutuklamalara devam ederse mutlaka karşılığını görecek” uyarısı ise "tehdit" olarak aktarıldı.

Gazete, Yunan Forum üyelerinin, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret eden “yabancı ziyaretçilerin bile kabul etmediği bir şeyi yaparak, KKTC’nin resmi sembolleriyle poz verdiklerini belirterek, bunun “acı bir izlenim yarattığına” vurgu yaptı.

Fileleftheros “Sahte Devlete Halı Seriyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmesine bu sefer de İslam İş Birliği Teşkilatı’nda (İİT) halı serdiğine işaret ederek, bugün İstanbul’da başlayacak 51’incni İİT Dışişleri Bakanları toplantısını da Rum yönetimi aleyhine “yeni emrivakiler için kullanmaya çalışacağını” iddia etti.

AA’nın haberine dayanarak Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İİT Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili iki devlet tezini ve Müslüman ülkelerden Kıbrıslı Türklerin haklarını desteklemeleri ve KKTC’yle doğrudan temaslarını kurumsallaştırmaları çağrısını yinelemesinin beklendiğine işaret etti.

Gazete, KKTC heyetlerinin Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Azerbaycan ve Özbekistan’da düzenlenen etkinliklerine katılmasıyla ilgili Kıbrıs Türk medyasından alıntıladığı haberleri de aktardı.

Öte yandan, Haravgi, dünkü KKTC ziyareti sırasında TC-KKTC 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması, sürdürülen projeler ve Türkiye Cumhuriyeti-KKTC ilişkilerine değinen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Rum yönetimine yaptığı “tutuklamalara devam ederse karşılık göreceği” uyarısını öne çıkardı.