Yazılı açıklamasında hükümeti halkla “dalga geçmekle" suçlayan Bıçaklı, son dönemde bütün tüketim maddelerinde aşırı zamlar yapıldığını, çalışanların, emeklilerin, özellikle asgari ücretlinin alım gücünün düşmesiyle halkın büyük çoğunluğunun açlığa mahkûm edildiğini savundu.

Domates, salatalık, patates, soğan, ekmek ve tüpün fiyatına, ilaçlara, araç ruhsatlarına ve diğer harçlara yapılan zamlara işaret eden Bıçaklı, “Siz böyle bir ortamda, aralık ayı hayat pahalılığının yüzde 1,10 olduğunu açıklarsanız bunun adı vatandaşla alay etmek olur.” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın hayat pahalılığında konsolide formülünü yasa ile ortadan kaldırmak istediğini söyleyen Bıçaklı, bunu kabul etmeyeceklerini, sendikaların bu konudaki mücadelesinin süreceğini kaydetti.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı açıklamasında, “Herkes ne ekerse onu biçecek… ” ifadesine de yer verdi.