KKTC, İstanbul’da görücüde

Kuzey Kıbrıs, on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul EMİTT Turizm Fuarında yerini aldı. Bakan Ataoğlu, burada yapılacak işbirliği anlaşmalarının ülke turizmi adına çok önem taşıdığını vurguladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, ülkemiz turizm sektörü ile birlikte, dünyanın ilk beş turizm fuarı arasında yer alan İstanbul EMİTT Turizm Fuarında temsil ediliyor.

İstanbul TÜYAP Fuar alanında yapılan açılış törenine Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Geçtiğimiz yıl 110 ülkeden 33.595 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza atan EMITT, turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olarak bu yıl rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamayı hedefliyor.

Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin en büyük turizm pazarının Türkiye olduğunu belirterek, Emitt fuarı için geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını vurguladı.

İstanbul Emitt Turizm fuarı aracılığı ile tüm Türkiye pazarının KKTC destinasyonuna öncelik vermesi için her yıl turizm sektörü ile birlikte daha iyi hazırlandıklarını dile getiren Ataoğlu, turizm alanında en fazla turist aldığımız ülkenin Türkiye olması nedeni ile bu fuarın anlamının büyük olduğunu söyledi.

Türkiye’de reklam ve tanıtımlara geçmiş yıllarda çok fazla önem verilmediğini de ifade eden Ataoğlu, artık Türkiye’de önemli bir reklam kampanyası yürüttüklerini ve bunun faydasını önümüzdeki aylarda göreceklerini söyledi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile çok iyi bir işbirliği yaptıklarına vurgu yapan Ataoğlu, bu yıl Türkiye’nin desteği ile yeni bir tanıtım filmi çektiklerini, Türkiye dahil Rusya, Almanya ve İngiltere’de bu filmlerin yayınlandığını ifade etti.

Emitt Fuarında bir çok acente ve tur operatörleri ile de bir araya geleceğini belirten Ataoğlu, burada yapılacak işbirliği anlaşmalarının ülke turizmi adına çok önem taşıdığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’tan gelen çok sayıda acente ve tur operatörleri ile Türkiyeli acenteleri bir araya getirdiklerini de kaydeden Bakan Ataoğlu, iki ülke acentelerinin gerek Kuzey Kıbrıs’ta, gerek se Türkiye’de toplantılar geçekleştirerek işbirliği alanını geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

