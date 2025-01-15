Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, KKTC 2025-2034 yıllarını kapsayacak Turizm Master Planı çalışmasını yürüten Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı temsilcileri ile Turizm Master Planı’nı hazırlayan uzmanların katıldığı kitle toplantısına ev sahipliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde (SAM) düzenlenen toplantıda konuşan Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, beldeyle ilgili detaylı bilgileri paylaşarak, bölgenin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

Karavezirler, belde sınırları içerisinde turizme kazandırılabilecek yerel üretimler, el sanatları, festivaller, tarihi ve kültürel yerler olduğunu örneklerle anlattı.

Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş ile KKTC Turizm Master Plan Yürütücüsü Muharrem Tuna da, Turizm Master Planı’yla ilgili çalışmaların detaylarını paylaşarak, yerel turizm potansiyelini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu amaçla belediyeler bünyesinde kitle toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Kortaş, beldeyi en iyi tanıyan kişilerden bölgelerin doğal, kültürel ve ekonomik zenginliklerini öne çıkaracak, alternatif turizm yaklaşımlarını dinlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından görüş ve öneriler alındı.

Toplantıya, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş ve ekibinden Doğan Özçelik, Recep Çağlaş, KKTC Turizm Master Plan Yürütücüsü Muharrem Tuna ile araştırmacılar Demet Ağaoğlu ve Dr. Asena Albayrak Aydemir, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin bazı belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları, okul müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve halk katıldı.

Konuklar toplantının ardından, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki seramik atölyesi ile robotik kodlama eğitimi verilen sınıfı ziyaret ederek, bilgiler aldı. Ekip, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nde de konuk edildi.