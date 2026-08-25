Arda Erkan’ın anısına yapılan geleneksel Kite Surf etkinliğinin 12’ncisi Yedidalga - Heaven Surf House’da düzenlendi.

Arda Erkan Anısına (2)

5. Şirinevler Gonnara Festivali 6 Eylül’de yapılacak
5. Şirinevler Gonnara Festivali 6 Eylül’de yapılacak
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte, kite sörfçüler "Seni hiç unutmadık" diyerek Heaven Surf House’da uçurtmalarını on bir yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan için yeniden açtı.

Arda Erkan Anısına3

Etknlik, uyuşturucu sorununa dikkat çekmek, toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocukları ve gençleri spora yöneltmek, enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla geleneksel olarak yapılıyor.