Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2034 KKTC Turizm Master Planı'nın tanıtımı dün Concorde Tower Hotel’de yapıldı.

Turizmin anayasası olarak kabul edilen master planıyla ülke turizminin sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi bir yapıya kavuşturulması ve gelecek on yıl boyunca istikrarlı bir şekilde ilerlemesi amaçlanıyor.

Başbakan Ünal Üstel, artık ülkeyi planlı ve programlı bir anlayışla yönettiklerini; turizm, yükseköğretim ve kalkınma alanlarında hazırlanan kapsamlı planlarla KKTC’nin yol haritasını ortaya koyduklarını söyledi.

Üstel, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada ülkenin turizm sektöründe önümüzdeki 10 yılı şekillendirecek yol haritasının, sadece turizmi değil, diğer ekonomik ve sosyal yapıları da destekleyecek bir temel oluşturduğuna dikkat çekti.

Üstel, turizm, yükseköğretim ve kalkınma planlarıyla ilgili şöyle konuştu:

“Üç tane sürükleyici sektörü kayıt altına alıyoruz. Bugün turizmin 10 yıllık master planını da açıkladık. Bu ülkede turizmin nasıl şekilleneceği, nasıl planlanacağı, nasıl iyileştirileceği ve kaliteyi nasıl artıracağımız, hepsi programlandı.”

Konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin uyguladığı ambargoları ve baskıları da eleştiren Üstel, tüm zorluklara rağmen turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri ve örgüt temsilcilerini tebrik etti.

KKTC turizmini tanıtmak amacıyla Türkiye’nin büyük şehirlerinde yeni tanıtımlar yapılacağını da belirten Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Ada Kıbrıs’ı tüm illerde yeniden tanıtacağız. Türkiye bizim için en büyük destekçimiz; ülkemizin güzelliklerini, tarihini ve kültürünü bir kez daha anlatacağız” dedi.