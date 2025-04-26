Maliye Bakanlığı’na Türk Lirası, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden iç borç bulabilmek amacıyla KKTC Merkez Bankası üzerinden çıkılan “dört” ayrı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS/Hazine bonosu ihracı) ihalesi önceki gün yapıldı.

Merkez Bankası’ndan sağlanan bilgilere göre ihale sonrasında 2 milyar 386 milyon Türk Lirası’nın üzerinde borç alındı. 11 Şubat-25 Nisan periyodundaki iç borç ihale sayısı 9’a ulaşırken, alınan iç borç da 3 milyar 703 milyon liradan, 6 milyar 090 milyon liraya ulaştı.

Önceki günkü, ihale sonucunda Maliye Bakanlığı’nın iç borç yüküne; “916 milyon Türk Lirası”; “9 milyon 500 bin dolar”, “14 milyon Euro” ve “9 milyon 750 bin sterlin” daha eklendi.

Yabancı para cinsinden alınan borçların önceki günkü resmi kurdan Türk Lirası karşılığı; dolarda 363 milyon 755 bin TL’ye; Euro’da 609 milyon 840 bin TL’ye ve sterlin borçlanmada da 497 milyon 348 bin TL’ye denk geliyor.

Son ihalelerden sonra 25 Nisan itibarıyla dolar iç borç (DİBS) stoku 95 milyon 395 bin düzeyine; Sterlin iç borç stoku 26 milyon 750 bin düzeyine, Avro iç borç stoku 14 milyon düzeyine ve Türk Lirası iç borç stoku da 916 milyon düzeyine ulaştı.

Merkez Bankası aracılığıyla yapılan ihalelerde Türk Lirası’na gelen teklifler hedeflenen miktarın çok üzerinde olurken, yabancı paralarda hedeflenen miktarların altında kalındı. Verilen bilgiye göre:

44 gün vadeli 300 milyon TL’lik ihaleye 1 milyar 716 milyon liralık teklif gelirken, “satılan nominal miktar” 916 milyon lira oldu.

101 gün vadeli 15 milyon dolarlık ihaleye 9 milyon 500 bin dolarlık teklif gelirken, satılan hazine bonosu miktarı da bu seviyede gerçekleşti.

115 gün vadeli 15 milyon Avroluk ihaleye gelen teklif 15 milyon 500 bin düzeyinde oldu, bunun 14 milyonluk kısmı kabul edildi.

108 gün vadeli 15 milyon sterlinlik ihaleye de 9 milyon 750 bin sterlinlik teklif geldi, tekliflerin tümü kabul edildi.

Bakanlar Kurulu, 4 Şubat’ta, “Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2025 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 6 milyar TL borçlanma kararı” almış, Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı. Dünkü borçlanmalar altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ihaleler olarak kayıtlara geçti.