Alithia gazetesinin haberine göre, Rum İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Ocak-Temmuz döneminde turizm gelirlerinde yüzde 17,4’lük artış kaydedildiği duyuruldu.

Habere göre söz konusu dönemde turizmden elde edilen gelir 1 milyar 891 milyon euro olurken, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 1 milyar 610 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

Gazete, en büyük turist pazarı olan İngiltere’den gelen turistlerin günde 100,29 euro harcama yaptıklarını, ikinci pazar olan İsrail’den gelen turistlerin ise günlük harcamalarının 151 euroya ulaştığını aktardı.