Lefkoşa’da önceki gün bir şahsa ait evin kapısı açılıp içeriye girilerek, muhtelif ziynet eşyaları çalındı. Yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen 18 yaşındaki Teyfik Ginuçav tutuklandı. Ginuçav dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erginsoy Güler olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 6-7 Eylül 2026 tarihleri ile 18:00-01:00 saatleri arasında Lefkoşa'da Surlariçinde Şerabioğlu Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelin numarasız odası içerisinde zanlı Teyfik Ginuçav’ın isminin baş harfleri E.P.Z.’ye ait masa üzerinde bulunan kutu içerisinde muhafaza edilen 30 bin TL değerindeki bir adet güneş desenli altın kolye ile bir adet üzerinde 3 adet yonca deseni bulunan 14 ayar altın kolyeyi sirkat ettiğini söyledi.

Polis, 8 Eylül 2026 tarihinde bahse konu ikametgahta kalan zanlıdan yapılan soruşturmada suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada altınları Girne bölgesinde bilmediği bir kuyumcuya gidip 16 bin TL’ye bozdurduğunu ve bu para ile de 3 şişe içki ile 6 karton muhtelif marka sigara aldığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.