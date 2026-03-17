Les Ambassadeurs Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, turizm sektörünün zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, Türkiye’deki tatilcilere özellikle Yunan adaları yerine Kuzey Kıbrıs’ın tercih etmeleri çağrısında bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm başkentlerinden Girne, doğal güzellikleri, temiz çevresi ve güçlü turizm altyapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Şehrin tam merkezinde konumlanan Les Ambassadeurs Hotel, şehir içinde yer almasına rağmen trafik ve insan yoğunluğundan etkilenmeyen yapısıyla resort konseptinde hizmet sunuyor.

Les Ambassadeurs Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, yaptığı açıklamada, koşulsuz misafir memnuniyeti ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, Girne’nin turizmin incisi ve kalbi konumunda olduğunu vurguladı. Turhan, otelin şehir merkezinde olmasına rağmen misafirlerine sakin ve konforlu bir tatil deneyimi sunduğunu ifade etti.

Öte yandan, KKTC Tüketiciler Derneği tarafından 17 Mart tarihinde düzenlenen törende Ercan Turhan “Yılın Turizm Yöneticisi” ödülüne, Les Ambassadeurs Hotel ise “Yılın En İyi Hizmet Veren Oteli” ödülüne üst üste ikinci kez layık görüldü. Ödüller, Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından takdim edildi.

Turizm sektörünün zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Turhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmcileri olarak Türkiye’den gelecek ziyaretçilerin önemine vurgu yaptı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki güçlü bağlara değinen Turhan, ortak lisan, ortak din, ortak para birimi, ortak kültür, benzer gastronomi, nefis doğa ve çevrenin yanı sıra kısa uçuş mesafesinin önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs’a kimlikle seyahat edilebilmesinin büyük kolaylık sağladığını ifade eden Turhan, dış hatlar terminalinden geçiş yapılması sayesinde duty free alışveriş imkânının da bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye’deki tatilcilere çağrıda bulunan Turhan, özellikle Yunan adaları yerine Kuzey Kıbrıs’ın tercih edilmesinin sektör açısından kritik olduğunu belirterek, “Bu zor dönemde Türkiye’deki kardeşlerimizi Kuzey Kıbrıs’a bekliyoruz” dedi.