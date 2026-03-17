Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenen drift yarışında çıkan kavga sonrası harekete geçen KKTOK, olayı Disiplin Kurulu’na sevk ederken, olaya karışan lisanslı sporcunun lisansını soruşturma sonuçlanana kadar geçici olarak askıya aldı.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun açıklaması şöyle:

KKTOK Yönetim Kurulu tarafından 16.03.2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, drift yarışı esnasında yaşanan üzücü olay Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Ayrıca, Disiplin Kurulu tarafından verilecek karara kadar lisanslı sporcumuzun lisansı geçici olarak askıya alınmıştır.

Disiplin Kurulumuz nezdinde soruşturma 17.03.2026 tarihi itibarıyla başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir.