Meclis’teki eylemler sırasında polis tarafından tutuklanan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu 20.30 sıralarında serbest bırakıldı.

Polis genel Müdürlüğü’ne giden sendika başkanları ile kucaklaşan Tuğcu, daha sonra kısa bir açıklama yaptı. Kendisine 3 dava okunduğunu kaydeden Tuğcu, birlikte tutuklandıkları 4 kişiyle birlikte suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Maliye Bakanı Berova, hayat pahalılığına ilişkin planlanan yeni düzenlemelerin detayını açıkladı
Orantısız güç kullanılarak tutuklandıklarını ve saatlerce siyasi rehine olarak tutulduklarını ifade eden Tuğcu, dava okunması için yaklaşık 9 saat beklerken polislerin kendilerine son derece yardımcı olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Tuğcu, serbest kalmasının ardından kendisini bekleyen sendika başkanlarıyla toplantıya geçeceklerini ifade etti.

Tuğcu’nun avukatı Serkan Mesutoğlu da okunan 3 davayı “Ayaklanma”, “Polisi darp etmek suretiyle görevden men” ve “Kasti hasar” olarak açıkladı.