Habere göre, araştırmaya katılanların yüzde 64’ünün oldukça zor bir finansal durumda olduğunu yazan Alithia gazetesi, yüzde 34’lük bir oranın zar zor geçindiklerini belirttiklerini iletti.

Geriye kalan yüzde 30’luk oranın ise az ya da çok yaşamını sürdürme problemiyle karşı karşıya olduğunu yazan gazete, neredeyse üç hane halkından ikisinin zar zor yaşamlarını sürdürdüklerini veya artık geçinemediklerini kaydetti.

Araştırmaya katılanların yüzde 90’ının ürünlerin fiyatlarının arttığını belirttiğini de yazan gazete, araştırmaya katılanların yüzde 52’sinin de günlük alışverişlerini kısıtladıklarını belirttiklerini iletti.

Politis gazetesi de manşetten yer verdiği haberinde üç vatandaştan ikisinin ayı çıkaramadığını veya bu konuda aşırı derece zorlandığını yazarken, araştırmaya katılanların yüzde 36’sı ise gelirlerinden memnun olduklarını belirttiklerini ekledi.