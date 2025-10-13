TUFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Finike Belediyesi’nin düzenlediği festivalin ilk gününde, Finike Belediyesi, TUFAD ekibini belediye binasında ağırladı. Belediye Meclis Odası’nda gerçekleşen buluşmada Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Özdemir ve Salih Dönmez, ayrıca Belediye Kültür ve Sanat Müdürü ile bir araya gelindi.

TUFAD ekibi, festival kapsamında Akdeniz Üniversitesi Finike Yerleşkesi ve Presa Di Finica Otel salonunda sahne aldı.