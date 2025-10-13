Sanık S.G, altı dosyada toplam 281 davadan itham edildi. İthamlar, 15 Ekim Çarşamba günü devam edecek.

- Sanık aleyhine getirilen davalar tek tek okundu

Duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatları Doğa Zeki ve Talat Tanca hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada, geçen hafta başlayan sanık S.G’nin B.Ö ile olan ikinci dosyasıyla ilgili ithamı sürdü. Sanık, bu dosyada 98 davadan itham edildi.

Sanık, daha sonra üçüncü dosyasında 27 davadan, M.B.S ile olan dördüncü dosyasında 19 davadan, beşinci dosyasında üç davadan ve altıncı dosyasında ise dört davadan itham edildi.

Mahkemede, sanık aleyhine getirilen davalar tek tek okundu. Sanık S.G, davaları kabul ettiğini beyan etti.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, dosyalarla ilgili emare sundu.

Mahkeme, davayla ilgili ithama devam edilmek üzere duruşmanın 15 Ekim Çarşamba günü ertelenmesine emir verdi.

Bu arada geçen duruşmada, sanık S.G. ve uluslararası ofis sorumlusu A.S, birinci dosyada 130 davadan itham edilmişti.

- Sanıklar aleyhinde hangi suçlamalar bulunuyor?

Sanıklar aleyinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.