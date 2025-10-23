Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen TTEC U14 Liginde heyecan, oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçta Base Basketbol, üstün bir performans sergileyerek Kıvılcım Gençlik Gücünü 78-8’lik skorla mağlup etti. Maç boyunca hem hücumda hem savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Base Basketbol, rahat bir galibiyet elde etti.

Güzelyurt Spor Salonu’nda ise Levent Spor, Actlanders karşısında sahadan 79-19’luk net bir galibiyetle ayrıldı. Oyunun kontrolünü baştan sona elinde tutan Levent Spor, ligin formda ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.