KKTC Basketbol Federasyonu altyapı liglerinde Çarşamba günü iki farklı kategoride önemli karşılaşmalar oynandı. U18 Erkekler ve U14 Kız Ligi’nde parkeye çıkan genç sporcular, izleyenlere mücadele dolu anlar yaşattı.

AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ FARKI HİSSETTİRDİ

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan Kılıf & Kılıf U18 Erkekler Ligi mücadelesinde Akdeniz Spor Birliği, güçlü oyununu sahaya yansıtarak Soyer Decomar’ı 82–60 mağlup etti. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Akdeniz ekibi, hücumdaki yüksek yüzdesiyle farkı korumayı başardı.

KOOPSPOR’DAN GÜZELYURT’TA ÖNEMLİ GALİBİYET

Ttec U14 Kız Ligi karşılaşmasına ise Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Genç oyuncularıyla dikkat çeken Koopspor, Aclanders karşısında 46–30 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. Koopspor’un savunmadaki direnci, maçın kaderini belirleyen etken oldu.