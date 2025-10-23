Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda finalistler belli oldu. Lefkoşa China Bazaar Gençlik Gücü Kulübü Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada Çarşamba akşamı oynanan yarı final maçları sonunda Tribün Kıbrıs ve Gelengül Production rakiplerini mağlup edip finale kalma başarısı gösterdiler. Yarı final karşılaşmalarını da tecrübeli hakem Mehmet Malek yönetti.

YARI FİNAL SONUÇLARI

Tribün- Yenidüzen: 7-3

Gelengül-Akol Medya: 11-2

FİNAL 29 EKİM ÇARŞAMBA

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda final 29 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak. Tribün Kıbrıs ve Gelengül Production şampiyonluk için saat 17.00’de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma sonrası takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.