Hristiyan din adamları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sürerken Beyaz Saray'da bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, papazların Oval Ofis'te Trump'ın etrafında dua ettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Videoda, bir papazın Başkan Trump için "bereket ile lütuf" dilediği ve karşılaştığı zorluklar karşısında doğru yolu bulması için dua ettiği görülüyor.

Papaz, "(Tanrım) Ordumuz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlar için lütuf ve korumanı diliyoruz. ve Tanrım, Başkanımıza büyük ulusumuzu yönetmek için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmeni diliyoruz. " ifadelerini kullandı.