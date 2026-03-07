Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de bulunan askeri kuvvetler, olası bir saldırı tehlikesine karşın Rum kesimini korumak için ciddi önlemler aldı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Güçlü Avrupa Şemsiyesi” başlıklı haberinde beş ülkenin silah sistemleriyle Güney Kıbrıs’ın korunmasına katkıda bulunduğunu ve bunun AB ülkeleri tarafından önemli bir dayanışma örneği olduğunu yazdı.

Haberde Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) uçaksavar ve füzesavar sistemlerinin operasyonel olarak tam anlamıyla hazır durumda oldukları da belirtildi.

AB ortaklarının Güney Kıbrıs’ın yardım talebine verdikleri karşılığın Rum kesimi tarafından memnuniyetle karşılandığını da yazan gazete, bölgeye yardım gönderen ülkeler listesine önceki gün İtalya ve İspanya’nın da eklendiğini, Hollanda’nın da yardım göndermeye hazır olduğunu belirttiğini iletti.

Toplamda beş ülkenin bölgeye silah sistemleri gönderdiğini veya göndermeye niyetli olduğunu belirttiğini yazan gazete, Yunanistan’a ait dört F-16 uçağının Baf’ta operasyonel faaliyete hazır olduğunu, “Kimon” ve “Psara” isimli firkateynlerin de Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde bulunduğunu belirtti.

Fransa’nın hali hazırda Güney Kıbrıs’ın güvenliğine katkıda bulunan bir firkateyni bölgeye gönderdiğini yazan gazete, “Charles de Gaulle” uçak gemisinin de önümüzdeki günlerde bölgeye ulaşacağını ifade etti.