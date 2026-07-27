Limasol bölgesine bağlı “Trozena” yerleşimindeki inşaat faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, çevre örgütü “Terra Cypria’”nın, terk edilmiş Trozena yerleşimindeki inşaat faaliyetleriyle ilgili endişelerini yineleyerek, Natura 2000 koruma alanı içinde,gerekli izinlerin alınmadan çalışmaların devam ettiği yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre, Terra Cypria açıklamasında, 21 Temmuz tarihinde yapılan yerinde inceleme kapsamında, önerilen geliştirme alanının sınırları içinde ve dışında inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini tespit ettiklerini ifade etti.

İlgili birimlerden konu hakkında 22 Temmuz tarihinde bilgilendirme talep ettiğini ifade eden Terra Cypria, yasanın derhal uygulanması, Natura 2000 bölgesinin korunmasının güvence altına alınması ve tüm gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birimlere de çağrıda bulundu.