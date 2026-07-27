Güney Kıbrıs’ta, ilk merkezi elektrik enerjisi depolama ünitelerinin, 2027 yılı başlarında devreye girmesi bekleniyor.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos’un konu hakkındaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, Enerji Bakanı Damianos, Baf’ta yaptığı açıklamada elektrik enerjisi depolama ünitelerinin kurulumunun 2027 yılı yaz ayı başından önce tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Damianos, bununla birlikte elektrik sistemine 125 megavatlık depolama kapasitesi ekleneceğini belirtti.

Özel şahıslardan ek 150 megavatlık depolama sistemi için bağlantı izinlerinin alındığını belirten Damianos, AİK’in 180 megavat kapasiteli kendi projesini de ileriye götürdüğünü söyledi.

Elektrik depolama ünitelerine ilişkin ilgili sözleşmelerin imzalandığını anımsatan Damianos, 2027 yılı sonuna kadar yüzlerce megavatlık depolama kapasitesinin sisteme dahil olacağını ifade etti.

Fileleftheros gazetesine göre, Damianos, elektrik enerjisi depolama bataryalarının 2027 yılı başında Güney Kıbrıs’a ulaşacağını açıkladı.