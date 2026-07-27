İtalya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Antonella Cavallari, İtalya’nın Güney Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’de stratejik bir ortak olarak gördüğünü belirterek, Kıbrıs sorununda sağlanacak ilerlemenin bölgede daha geniş enerji iş birliklerinin önünü açabileceğini söyledi.

Politis gazetesine söyleşi veren Cavallari, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yeni dinamik konusunda "iyimser" olduğunu ifade etti. Söyleşi, “Kıbrıs Sorunu İçin Yıldızlar Hizalandı… İtalya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi ile Çözümü, Enerji Konularını ve İki Devlet Arasındaki İş Birliğini Konuştuk” başlığıyla yayımlandı.

Cavallari, İtalyan enerji şirketi ENI’nin Güney Kıbrıs’taki enerji faaliyetlerinde öncü rol üstlendiğini ve konsorsiyum lideri olarak projelerin ilerlemesinden sorumlu olduğunu belirtti.

Sözde Rum MEB’indeki projelerle ilgili nihai yatırım kararının beklendiğini kaydeden Cavallari, sürecin kısa süre içerisinde tamamlanmasının ve çalışmaların yıl içerisinde ilerlemesinin beklendiğini ifade etti.

Cavallari, “bölgenin diğer ülkeleri hidrokarbon değerlendirme konusunda deneyim sahibi, Kıbrıs ise uyum anlaşmaları tamamlama ve altyapıları kurma aşamasında. Kişisel olarak Kıbrıs’ın, Avrupa’nın stratejik özerkliği açısından çok önemli bölgesel kavşak haline gelmekte olduğunu görüyorum.” dedi.

Gazetenin, ENI’nin Türkiye ile ilişkilerine işaret etmesi üzerine “Türkiye ile ilişkilerin Kıbrıs sorununun geniş çerçevesinden incelenmesi gerektiğine inanıyorum.” diyen Cavallari sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyasi meselede ilerleme olması halinde bu enerji alanına da yansıyacak. Bildiğim kadarıyla, en önemlileri de dahil olmak üzere doğal gaz yataklarının çoğu Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde. Aynı şey ExxonMobil’in yönetiminde olan ve ticari açıdan çok önemli görülen Glafkos yatağı için de geçerli. Aynı zamanda kapsamlı bir çözüm, boru hatları, deniz altı elektrik kabloları ve bölgeyle geniş bağlantı gibi karşılıklı fayda iş birliklerin için yolu açabilir.”

Cavallari’ye Kıbrıs sorunundaki yeni süreçle ilgili yaklaşımı da soruldu. Sözlerine “Özellikle 2017’de Crans Montana’daki müzakerelerin başarısız olmasından sonra her iki tarafta hayal kırıklığı olmasını anlıyorum. Ancak bugün dünya o dönemdekinden çok farklı” diyerek başlayan Cavallari şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki krizler bize her gün, durağanlığın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatıyor. Bölgenin ihtiyaç duyduğu en son şey yeni bir gerilim kaynağı. Diplomasinin halen sonuç üretebildiğine dair bir işarete, başarı örneklerine ihtiyacımız var. Maria Angela Holguin ve Rafaele Fitti çok deneyimli kişiler. Onları iyi tanıyorum ve doğru zamanda doğru kişiler olduklarına inanıyorum. Hemen bir kapsamlı çözüm beklememiz gerçekçi olmayabilir. Önemli olan ortak bir süreçte uzlaşılması. Nereye ulaşılmak istendiği, bu Ada’nın insanları için hangi geleceğin hayal edildiği belirlenmeli ve mevcut iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesine gerekli güven, aşamalı olarak inşa edilmeli. Başkan Hristodulidis gerçekten ilerleme arzu ediyor. Kıbrıs Türk tarafında da olguların hızlanması yönünde istek olduğunu görüyorum. Yıldızların hizalandığını görüyor ve bu Ada’nın AB içerisinde birleşik bir ülke olabileceğini umuyorum.”

Antolella Cavallari, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nde İtalya ulusal jandarma teşkilatı Carabinieri’den dört askerin görev yaptığını belirterek “diyalog ve iletişime önem verdikleri için takdir ediliyorlar. Örneğin Pile’de, köy sakinleriyle kurdukları diyalogla çatışarak çözüm dayatmak yerine iş birliği yapmaya ikna etmeyi başardılar.” dedi.

Şu anda SAFE ve NATO ile ilgili tartışmaların yoğunlaşmakta olduğunu hatırlatan gazete, Cavallari’ye “sizce hangisi Kıbrıs’ta daha iyi güvenlik çerçevesidir?” sorusunu yöneltti.

Cavallari, “ilk adımın Kıbrıs sorununun çözülmesi olduğuna inanıyorum. Güvenlik, doğal sonuç olarak takip edecek.” dedi ve şunları ekledi:

“İdeal bir dünyada Kıbrıs’ın garantör güçlere ihtiyacı olmazdı. Bağımsız ve AB üyesi devlet olarak güvenli olurdu. Gerek AB’nin gerek NATO’nun dayanışma mekanizmaları var. AB’nin 42-7 maddesi ve NATO’nun 5’inci maddesi. Ancak NATO’yla ilgili tartışma Kıbrıs sorunuyla ve Türkiye’nin İttifak içerisindeki rolüyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bu nedenle siyasi çözümün önde geldiğine inanıyorum.”