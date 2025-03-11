Meclis, ülkenin kanayan yarası haline gelen trafik kazalarına yönelik cezai uygulamaları güncelledi.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, “Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” dün oybirliğiyle kabul edildi.

Yeni yasaya göre; alkollü sürücülere ciddi para cezaları uygulaması gelirken hapis cezasının da önü açıldı.

Promile göre cezai uygulamanın yapılacağı trafik denetimlerinde;

50-100 promil alkol etkisindeki sürücüye asgari ücretin 5 katı para cezası, 1 yıla kadar hapis cezası, mahkemeye intikal etmesi durumunda 3 ay ehliyete el koyma,

101-150 promil alkol etkisindeki sürücüye asgari ücretin 10 katı para cezası ,3 ay ehliyete el konulması, suçun tekrarı durumunda ehliyete el konulması,

151 promil üzerindeki sürücüye ise asgari ücretin 15 katı para cezası, 3 yıl kadar hapis cezası uygulanacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dün Meclis'te yaptığı konuşmada polisin denetimlerinde önemli yer tutan süratli, alkollü araç kullanmak ve cep telefonuyla konuşmak gibi trafikteki suçlar ve alkolün trafik kazalarındaki etkilerine dikkat çekerek, yasayla, trafikte aynı hataları defalarca işleyen kişilere karşı trafik cezalarının ciddi şekilde artırıldığını ifade etti.

Arıklı, yasada, suçların önlenmesi ve tespiti için de bir takım adımların artırıldığını, uyuşturucu tespiti için de gereken değişikliklerin yapıldığını kaydetti.

“Trafik canavarlarının” aynı suçları işlememesi için çeşitli adımların atıldığını, para ve puan cezalarının artırıldığını ifade eden Arıklı, altyapı eksikliklerini gidermek, aydınlatmaları yapmak, yolların iyileştirilmesi ve trafiğin rahatlaması için gereken adımları atmaya çalıştıklarını söyledi.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybarsa da, yasa tasarısını olumlu olarak niteledi ve trafik kazalarına karşı caydırıcı olacağına inanç belirtti

Konuyla ilgili söz alan CTP Milletvekili Ongun Talat, tasarılar hakkında bilgi vererek, buna göre telefonu ele alarak konuşmayı yasaklayarak bluetooth veya kulaklıkla konuşmaya izin verdiklerini söyledi.

Talat, alkollü sürüşle ilgili cezaların 3 farklı kademeye ayrıldığını 150 promilin üzerindeki sürücülere mahkeme yolunun açıldığını ve bunlara yerinde ceza kesilmeyeceğini belirtti.

Talat, dikkatsiz sürüşle ilgili de yeni düzenlemeye gidildiğini ve polisin dur ihtarına uymayıp kaçanların ehliyetine el konulacağını ifade etti.

Bu değişikliklerin trafikte sorunları çözeceğine inanmadıklarını söyleyen Talat, erken yaşta trafik eğitimi ve ehliyet alma sürecinde düzenlemeler gerektiğinin de bilincinde olduklarını kaydetti.