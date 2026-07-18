Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, toplam 2 bin 919 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde; 136’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 40’ı seyrüsefer ruhsatsız, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan suçlu bulunurken 12’si muayenesiz, 10’u emniyet kemeri takmadan, 10’u sigortasız, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan ceza aldı.

Rapor edilen diğer suçlar ise, “4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş, 32’si elektrikli scooterin kullanım kurallarına, 4’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 189’u diğer trafik suçları” olarak açıklandı.